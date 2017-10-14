«Владимирскую» проверили за сорок минут

Меньше часа заняла у специалистов проверка подозрительных вещей, найденных на платформе красной ветки метро Петербурга 14 октября. Ничего взрывоопасного не нашли.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, обследование бесхозного предмета на «Владимирской» завершилось в 20:46. После этого станция возобновила работу. Дублирующий её на время проверки вестибюль «Достоевской» в соответствии с графиком закрыли.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», переполох спровоцировал весёлый Роджер: именно он был изображён на сумке, хозяина рядом с которой не наблюдалось.