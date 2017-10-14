Путин указал на опасность вмешательства в дела других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки вмешаться в дела других стран приводят к хаосу и росту террористической угрозы. Об этом он сказал, открывая ассамблею Межпарламентского союза, передает РИА «Новости».

«В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации объединенных наций», — сказал Путин

Он добавил, что попытки вмешаться в жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос.

«Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности в этом регионе, росту террористической угрозы», — заключил президент России.

В ходе своего выступления Путин также призвал мир подумать о послевоенном восстановлении Сирии.