На скоростной трамвай «Петергоф-Путиловская» могут потратить 18 млрд рублей

Расходы на строительство линии скоростного трамвая «Петергоф-Путиловская» могут составить 18 млрд рублей. Проект реализуют на основе государственно-частного партнерства.

О показателях линии рассказала глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк 13 октября, на заседании Межведомственной комиссии по отбору концепций проектов в целях их реализации путем участия Санкт-Петербурга в ГЧП. Стройка может быть разбита на 2 этапа: от станции метро «Кировский завод» / перспективная ст.м. «Путиловская» до улицы Адмирала Черокова и от ул. Адмирала Черокова до ГМЗ «Петергоф». Кроме самой сети, объектом концессии должен стать подвижной состав из 11 трамваев для первого этапа и 8 – для второго. Предварительная оценка затрат для каждого из них составляет около 9 млрд рублей. Комиссия намерена повторно рассмотреть проект до конца октября. Ранее сообщалось, что потенциальным участником является ВТБ.

На той же комиссии были представлены финансовые показатели реализации аэроэкспресса и предполагаемые тарифы – от 250 до 350 рублей.