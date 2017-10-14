Федералы обновили областные дороги

Перед открытием участка Киевского шоссе до гатчинской объездной (12 км - и с участием президента) члены российского правительства добрались до нового участка «Сортавалы». Между делом рассказали, какие еще планы у центра на местную транспортную сеть.

До украшенных шариками самосвалов высокие гости доехали примерно к половине первого. Здесь открывали участок трассы «Сортавала» от 57 до 72 км, от Сосново до Варшко. При всей своей важности, это, в общем-то превратилось уже в рутину, новые участки дороги сдают практически раз в год.

Тем не менее обставили все празднично. Со сцены играла бравурная музыка, один из работников отчаянно воевал с ленточкой, которую должны были перерезать высокие гости и которая не желала выглядеть торжественно. Чуть поодаль стоял министр транспорта Максим Соколов, он примерно также пытался разобраться с поясом своего плаща. Кто-то из журналистов надел пресловутые нарукавники «пресса», которые раздавали перед митингами 7 октября: то ли умеренная фронда, то ли правда не хотели затеряться в толпе. Вокруг ходили сотрудники генподрядчика ВАД, жены, дети. Томились в ожидании губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, как приехал – сразу пошли к стенду.

Пятая очередь строительства «Сортавалы» с 57 по 81 км должна завершиться в 2019 году. 14 октября открывали только отрезок до 72 км. Раньше здесь было по одной полосе движения в каждую сторону, по выходным средняя скорость падала до 20 км/ч. Расчетная скорость новой четырехполосной трассы – 120 км/ч. На участке 13 искусственных сооружений, 4 развязки, ширина обочин – 3,75 м. На первом этапе строили трассу до 75 км, на втором будут реконструировать уже существующую дорогу до Лосево (81 км), затем запустят автоматическую систему управления дорожным движением. Общая стоимость работ 11,9 млрд, закончить их предполагается к ноябрю 2018 года.

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