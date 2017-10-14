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14.10.2017 20:16

Метро «Владимирская» закрыто на проверку

Из-за возможной опасности на станцию 1-й линии петербургской подземки временно не пускают пассажиров вечером 14 октября.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, причиной сбоя в работе стал бесхозный предмет, который заметили на «Владимирской». В 20:07 двери вестибюля закрыли на вход и выход, а к подозрительной находке вызвали специалистов. Попасть на «Владимирскую» можно через «Достоевскую» – обычно уже не работающий в это время вестибюль открыли на время проверки.

 

Напомним, за несколько минут до этого закончилась проверка станции «Старая деревня». Брошенный на платформе пакет проверяли больше часа.


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