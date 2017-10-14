На «Старой деревне» бомбу не нашли

Специалисты не обнаружили ничего взрывоопасного в брошенных вещах на станции фиолетовой ветки петербургской подземки 14 октября. На проверку ушло больше часа.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, в 20:01 на «Старую деревню», которую до этого закрыли из-за подозрительной находки, вновь начали пускать пассажиров. Проверка показала, что в оставленном на скамейке пакете были личные вещи. Хозяин за ними не вернулся, и их обследовали специалисты. Поезда проезжали станцию 75 минут.