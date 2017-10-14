Желание сделать эффектное свадебное фото привело к смертельной аварии

В Крымском районе Краснодарского края свадебный кортеж попал в аварию, в результате которой погиб один человек. Как сообщает Пятый канал, еще шестеро, включая годовалого ребенка, доставлены в районную больницу.

Авария произошла на третьем километре трассы «Крымск — Джигинка». 31-летний мужчина на «Ладе Приоре», двигавшейся в составе кортежа, выехал на встречную полосу врезался в лоб «шестерке». «Приору» отбросило на другую машину — ВАЗ-2107. Водитель «шестерки» погиб.

По предварительной информации, владелец «Приоры» выехал на встречку по просьбе фотографа, который захотел сделать эффектные кадры кортежа, сообщает канал.

В тот же день авария с участием свадебного кортежа произошла в Уфе. Столкнулись Mitsubishi Outlander, в котором находились молодожены, и внедорожник Nissan Patrol. Жених и невеста госпитализированы.