Оговорка главы Минсельхоза рассмешила Путина
Слова главы Минсельхоза Александра Ткачева, который перепутал Индонезию и Южную Корею, рассмешили президента России Владимира Путина. Видеозапись с совещания по развитию сельхозсектора опубликовал в своем твиттере журналист кремлевского пула, спецкор kp.ru Дмитрий Смирнов.
В ходе совещания министр рассказал, что Германия производит ежегодно около 5,5 млн тонн свинины, из которых около 3 млн тонн направляет на экспорт.
«Прежде всего Китай, Индонезия, Япония, Корея и так далее», — начал перечислять страны Ткачев.
В этот момент Путин поправил министра, заметив, что Индонезия — мусульманская страна, и свинину там в пищу не употребляют.
«Южная Корея… Какая разница!» — ответил Ткачев.
Слова главы ведомства вызвали смех главы государства, который закрыл лицо руками.
Ткачев: Германия свинину продает в Китай, Индонезию— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.
Путин: Это мусульманская страна, свинину не едят.
Ткачев: Ну Южная Корея! Какая разница? pic.twitter.com/uSkTkT5KRZ
Источник: Газета.Ru