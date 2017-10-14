Оговорка главы Минсельхоза рассмешила Путина

Слова главы Минсельхоза Александра Ткачева, который перепутал Индонезию и Южную Корею, рассмешили президента России Владимира Путина. Видеозапись с совещания по развитию сельхозсектора опубликовал в своем твиттере журналист кремлевского пула, спецкор kp.ru Дмитрий Смирнов.

В ходе совещания министр рассказал, что Германия производит ежегодно около 5,5 млн тонн свинины, из которых около 3 млн тонн направляет на экспорт.

«Прежде всего Китай, Индонезия, Япония, Корея и так далее», — начал перечислять страны Ткачев.

В этот момент Путин поправил министра, заметив, что Индонезия — мусульманская страна, и свинину там в пищу не употребляют.

«Южная Корея… Какая разница!» — ответил Ткачев.

Слова главы ведомства вызвали смех главы государства, который закрыл лицо руками.

Ткачев: Германия свинину продает в Китай, Индонезию

Путин: Это мусульманская страна, свинину не едят.

Ткачев: Ну Южная Корея! Какая разница? pic.twitter.com/uSkTkT5KRZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.





