Аршавин завоевал второй титул за год

Петербургский полузащитник Андрей Аршавин, выступающий за «Кайрат», завоевал Кубок Казахстана. В финальном матче команда выиграла у «Атырау» с минимальным счетом – 1:0.

Аршавин провел на поле весь матч. Это второй его трофей за год. В марте «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана, обыграв чемпиона страны «Астану».

Андрей Аршавин – воспитанник петербургского «Зенита». За клуб нападающий играл с 1999 года, трижды выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Контракт с петербургским клубом закончился в июне 2015 года, после этого футболист больше не выступал за сине-бело-голубых.