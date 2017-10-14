Вместо девочки, обещавшей россиянам гореть в аду, полицейские Петербурга обнаружили ссору в песочнице

Полицейские петербургского главка и Ломоносовского района разобрались со звонком в дежурную часть о том, что в Ленинградской области живет восьмилетняя девочка, желающая стать шахидкой.

По информации «Фонтанки», около 17 часов 14 октября оперативники закончили проверку по заявлению гражданина о том, что в садоводстве рядом с деревней Малое Карлино живет семья, воспитывающая шахидку.

Как ранее уже сообщила «Фонтанка», к 14 часам 13 октября в дежурную часть полиции Ломоносовского района позвонил петербуржец и сообщил, что на днях на детской площадке в садоводстве Ломоносовского района восьмилетняя дочь многодетной семьи из Узбекистана угрожала детям. Также инициатор привел цитату: «Меня отец воспитывает шахидкой, и скоро вы все будете гореть в аду».

По данным «Фонтанки», информация была передана в Центр «Э» ГУ МВД и в региональное УФСБ. Также известно, что местные полицейские и оперативники Центра «Э» установили ребенка, побеседовали с соседями, нашли саму семью мигрантов. В результате выяснилось, что мужчина, который позвонил в полицию, несколько преувеличил ситуацию. Она не имеет никакого отношения к радикальному исламу, а все дело оказалось, в прямом смысле, в ссоре детей в песочнице на детской площадке.

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