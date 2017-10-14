МИД России подтвердил подготовку визита Джонсона в Москву
МИД России подтвердил, что ведется подготовка визита министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона в Москву. Об этом рассказал замглавы министерства Владимир Титов, передает РИА Новости.
Однако, по его словам, непонятно, почему британцы изменили «традиционной дипломатической этике».
«Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике. Обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия», — сказал Титов.
Ранее британский МИД анонсировал визит Джонсона в Москву в конце этого года. Ведомство особенно подчеркнуло важность диалога с российской стороной.
Источник: Газета.Ru