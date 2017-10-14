Орешкин не видит рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости

Министр экономического развития Максим Орешкин ждет активности на рынке ипотеки и восстановления рынка недвижимости, но не видит в этой связи рисков возникновения пузырей.

«Никаких рисков для возникновения пузырей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы нет. У рынка есть значительный потенциал для роста объемов, роста спроса», — сказал он журналистам. Как передает корреспондент РБК из Вашингтона, Максим Орешкин сообщил об этом, рассказывая об основных темах обсуждений с иностранными инвесторами.

Говоря о причинах отсутствия ожиданий перегретости этого сектора в ближайшее время, Орешкин пояснил: «Цены на недвижимость в России за десять лет практически на изменились. При этом доходы выросли, ставки по ипотеке серьезно упали, поэтому соотношение среднего ипотечного платежа к средней зарплате в России очень сильно улучшилось. Если сравнивать с другими развивающимися рынками, например с Китаем, то в Шанхае, в частности, уровень зарплат примерно равен московским, а недвижимость в три раза дороже, чем в Москве».

Министр ждет активной выдачи ипотечных займов банками россиянам осенью. «Выдачи ипотеки в сентябре росли на 40% к уровню прошлого года. Мы ждем сильной осени и последующих периодов с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Это даст большой толчок к восстановлению строительного сектора, производству строительных материалов. Это тот фактор, который очень серьезно в ближайшие кварталы будет поддерживать экономический рост», — добавил Максим Орешкин.