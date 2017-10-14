В Петербурге ищут студентку, попросившую о ней не вспоминать

Желанием не беспокоить родных объяснила своё исчезновение из дома 17-летняя жительница Купчино. Мать девушки обратилась за помощью в её поисках к полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, студентка ушла из квартиры на Будапештской улице накануне днём и больше на связь не выходила. Девушка не так давно поступила на первый курс одного из петербургских университетов и, по словам матери, никогда не сбегала из дома. После того, как дочь не вернулась ночевать, а дозвониться до неё так и не удалось, обеспокоенная женщина привлекла к её поиску сотрудников полиции.

По информации «Фонтанки», студентка с родными всё же попрощалась, но в записке. Там она просила её не вспоминать и обещала больше не беспокоить.