Силуанов назвал сроки реструктуризации венесуэльского долга

Россия продолжает переговоры с Венесуэлой о реструктуризации кредита, выданного в 2011 году для финансирования поставок российской промышленной продукции объемом $ 4 млрд. Об этом сообщает РБК.

«Условия (реструктуризации. – Прим. РБК) обсуждаются, мы в целом такие условия выработали: если венесуэльская сторона сможет быстро парафировать эти соглашения, есть все основания подписать условия до конца года по реструктуризации», – сказал министр финансов Антон Силуанов.

В декабре 2011 года Россия открыла для Венесуэлы кредитную линию в размере до $ 4 млрд для финансирования закупки оружия. К концу 2013 года предприятия российской оборонки поставили в Венесуэлу продукцию на общую сумму $ 2,65 млрд. В апреле 2015 года стало известно, что Каракас получил в счет открытого для него кредита еще $ 962 млн, что увеличило общую сумму долга до $ 3,6 млрд.

В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по кредиту, после чего ей была предоставлена отсрочка: выплату $ 530 млн отложили до 2019–2021 годов. Однако весной 2017 года страна просрочила очередной платеж, не вернув России примерно $ 362 млн.

В начале июня 2017 года стало известно, что иностранные заемщики не выплатили России около $ 1 млрд. Позднее Счетная палата сообщила, что неисправным должником оказалась Венесуэла, не выполнившая условия межправительственной договоренности.

В начале сентября 2017 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы попросили об очередной реструктуризации долга.

Надежду на реструктуризацию долга высказал и президент Венесуэлы Николас Мадуро, когда приезжал в начале октября в Москву. Он отметил, что Каракас выполняет обязательства перед Россией, но при этом указал, что «любое финансовое обязательство перед любым банком или государством может быть реструктурировано».