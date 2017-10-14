При взрыве в столице Сомали погибли 20 человек

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, 20 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию полиции.

Как сообщается, на одной из оживленных дорог взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Правоохранители рассказали, что взрыв произошел в то время, как грузовик преследовал полицейский автомобиль.

По предварительной информации, водитель грузовика планировал въехать в здание отеля.