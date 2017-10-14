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14.10.2017 17:02

«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне не забил ни одного гола

Центральный матч восьмого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью – 0:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч судил арбитр Мартин Аткинсон из Лидса.

Для «МЮ» этот матч стал первым безголевым в нынешнем сезоне. Ранее команда Жозе Моуринью одержала шесть побед в чепионате Англии: над «Вест Хэмом» (4:0), «Суонси» (4:0), «Лестром» (2:0), «Эвертоном» (4:0), «Саутгемптоном» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:0); и один раз сыграла вничью — со «Сток Сити» (2:2). Также манкунианцы дважды победили в Лиге чемпионов — в матче с «Базелем» (3:0) и ЦСКА (4:1). Сезон английский клуб начал с поражения от мадридского «Реала» в Суперкубке УЕФА (1:2).

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в четвертый раз подряд. Ранее команды дважды поделили очки в чемпионате Англии (0:0 и 1:1). Также ничейный результат принесла ответная игра 1/8 финала Лиги Европы сезона-2015/16 с их участием (1:1).

Источник: РБК


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