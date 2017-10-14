Турция выразила протест против ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ

Турецкое руководство выступает против попыток ограничивать права национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил глава национального собрания Турции Исмаил Кахраман в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

«Мы выступаем против попыток так или иначе ограничить право голоса представителей стран в ПАСЕ. Наши парламентарии и представители министерства иностранных дел находятся в тесном контакте. Мы будем координировать свои усилия по вопросам национальной и международной повестки», — сказал он.

Володин, в свою очередь, поблагодарил его за занимаемую руководством страны позицию и также назвал недопустимым ущемление прав национальных делегаций.