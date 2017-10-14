Аферисты «развели» двух петербургских пенсионерок на 866 тысяч

Полиция ищет мошенников, которые заработали на доверчивости пожилых женщин в разных районах Петербурга. По словам одной из жертв, её сбережения выманила беременная женщина.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, с заявлениями о похожих преступлениях в полицию обратились 82-летняя жительница Колпино и 81-летняя жительница Кировского района. Последняя повстречала аферистов несколькими часами ранее у своего дома на Ленинском проспекте.

Она подозревает, что её обидчиками стала пара представителей одного из кочевых народов, которые сидели в припаркованном автомобиле белого цвета. Именно они, по её словам, «разменяли» ей 240 тысяч рублей. Марку и номер машины пострадавшая вспомнить не смогла, зато рассказала полицейским, что предполагаемая аферистка была не старше 25 лет и, судя по виду, ждала ребёнка, а её кавалер, который сидел за рулём, щеголял золотыми зубами.

Жительница Колпино столкнулась с мошенниками днём ранее и потеряла в разы больше. По её словам, на Думской круглолицый мужчина лет 35 в компании с чуть более старшим русоволосым приятелем вынудили её расстаться с 626 тысячами рублей.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что действия парочки на Ленинском проспекте квалифицировали по статье "мошенничество". Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела после обмана пенсионерки на Думской улице.