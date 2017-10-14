Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины

В Ленобласти запущен новый участок Киевского шоссе – от поселка Дони до гатчинской объездной. Трассу открыл президент России Владимир Путин.

До Больших Колпанов трассу доведут в конце 2019-го.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», речь идет об участке длиной в 12,4 км. Объем расходов на его строительство составляет 14,4 млрд рублей. Изначально предполагалось сдать дорогу в 2018 году, однако стройка закончилась с опережением.

Шестиполосный участок идет в обход населенных пунктов Зайцево, Большое и Малое Верево, Вайя и вплоть до существующей уже гатчинской объездной.

Второй этап проекта предполагает реконструкцию уже существующей дороги от гатчинского обхода до Больших Колпанов. Стоимость составит 11,7 млрд, протяженность – 14,2 км. Срок сдачи – IV квартал 2019 года.