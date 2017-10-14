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14.10.2017 19:46
36 Комментариев

Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины

В Ленобласти запущен новый участок Киевского шоссе – от поселка Дони до гатчинской объездной. Трассу открыл президент России Владимир Путин.
Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины
Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

До Больших Колпанов трассу доведут в конце 2019-го.

Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», речь идет об участке длиной в 12,4 км. Объем расходов на его строительство составляет 14,4 млрд рублей. Изначально предполагалось сдать дорогу в 2018 году, однако стройка закончилась с опережением.

Шестиполосный участок идет в обход населенных пунктов Зайцево, Большое и Малое Верево, Вайя и вплоть до существующей уже гатчинской объездной.

Второй этап проекта предполагает реконструкцию уже существующей дороги от гатчинского обхода до Больших Колпанов. Стоимость составит 11,7 млрд, протяженность – 14,2 км. Срок сдачи – IV квартал 2019 года.


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комментарии пользователей (36)
Snaky
14 октября 2017 г. 22:24
amillaria:
это, оказывается, наз. "рабочее движение"
Ты гляди, выкрутились. :)))
Деревенский
14 октября 2017 г. 22:23
amillaria: ну значит как всегда, ленточку перерезали, шарики запустили, речи толкнули и закрыли все на доделку.
amillaria
14 октября 2017 г. 22:19
Деревенский: из Варшко я возвращалась часов в 15, было закрыто... но главное, втам не доделан финишным слоем участок метров в сто— видно с эстакады.
amillaria
14 октября 2017 г. 22:17
Snaky: а, нашла: этот участок сегодня открыл Соколов и это, оказывается, наз. "рабочее движение"— когда открыто, но не пускают)
Деревенский
14 октября 2017 г. 22:15
amillaria: да, в 13 еще закрыта была. может позже открыли? http://www.fontanka.ru/2017/10/14/044/
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