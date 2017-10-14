В Госдуме ищут решения индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о внесении законопроекта, который решает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Его рассмотрение перенесено на две недели. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По его словам, права работающих пенсионеров сейчас нарушаются и происходит подмена понятий индексации перерасчета пенсий.

«Мы хотим, чтобы вопрос хотя бы частичной с частичной индексацией пенсий работающим пенсионерам был решен», — сказал он.

Проект внесен ЛДПР и будет рассмотрен. Кроме того, рассмотрение законопроекта перенесено на две недели, поскольку возможности частичного решения вопроса ищет и «Единая Россия», сказал Нилов, добавив, что надеется на поддержку партии.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров не будут проиндексированы в 2018 году.

Также Нилов отметил, что комитет по труду будет наставить на повышении размеров пособий по безработице. По его словам, сейчас совместно с правительством обсуждается вопрос поиска дополнительных источников финансирования по этому вопросу.