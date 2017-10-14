Петербуржец умер в «Шаверме» на Светлановском

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти жителя Петербурга. Как стало известно 14 октября, мужчина скончался в кафе в Калининском районе города.

По данным «Фонтанки», около половины шестого вечера в «Шаверму» на Светлановском проспекте, 48, вошёл мужчина средних лет, который сразу же попросил у продавца стакан воды. Выполнить его просьбу продавец не успел: посетитель потерял сознание и упал.

Сотрудники кафе тут же позвонили в скорую, но приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть. Что стало её причиной, установят судмедэксперты. По предварительной информации, внешних признаков насилия на теле не было. По информации «Фонтанки», погибшему было 58 лет, он жил в пяти минутах от кафе.