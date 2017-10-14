Матвиенко уверена в соблюдении Ираном обязательств по ядерной сделке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в соблюдении иранской стороной взятых на себя по ядерной сделке обязательств, передает РИА Новости.

«Последняя проверка была в августе этого года, и МАГАТЭ подтвердило, что Иран строго в соответствии с соглашением выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому нет никаких оснований подвергать сомнению эффективность этих договоренностей, эффективность этого соглашения», — заявила она.

Она также отметила, что выполнение условий сделки Ираном находится под жестким контролем.