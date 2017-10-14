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14.10.2017 15:45

На Варшавской пенсионерка попала под колёса скорой

Карета скорой помощи сбила пожилую жительницу Московского района Петербурга. На той же машине пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли.

Как стало известно «Фонтанке», 13 октября на Варшавской улице, 58, под колёса санитарного автомобиля попала жительница одного из ближайших домов, которая в прошлом месяце справила своё 86-летие.

В комитете по здравоохранению «Фонтанке» рассказали, что женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте: до пешеходного перехода нужно было пройти ещё метров триста. Водитель скорой помощи увидел торопящегося пешехода, но затормозить не успел. Медики из попавшего в ДТП автомобиля на месте провели реанимацию, кроме того, на помощь приехала ещё одна бригада.

Пожилую женщину доставили в 26-ю городскую больницу, но сохранить ей жизнь не смогли: в ночь на 14 октября она скончалась.


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