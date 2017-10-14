Пешеход, сбитый электричкой рядом с «Лахта Центром», оказался водителем

Житель Петербурга, который попал под электропоезд в районе Лахты накануне вечером, перед этим стал участником дорожной аварии и ждал оформления ДТП слишком близко к железнодорожным путям.

Как стало известно «Фонтанке», около шести часов вечера 13 октября Pontiac Vibe и Volvo попали в ДТП за 15 км от дома 2 по Лахтинскому проспекту. Там же остановились и больше двух часов разбирались в случившемся. По предварительной информации, водитель Pontiac, ожидая оформления документов, подошёл слишком близко к рельсам – несмотря на экстренное торможение, его сбила проезжающая электричка.

Поезд простоял неподалёку от строящейся башни «Лахта центра» 15 минут. Накануне читатели сообщили, что пострадавший был жив, и его забрали врачи. По данным «Фонтанки», автомобиль зарегистрирован на 38-летнего жителя Калининского района.