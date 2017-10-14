СМИ рассказали о встрече Путина и Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая привлекла к себе внимание СМИ в связи со слухами о возможности ее участия в президентских выборах, встретилась Владимиром Путиным и поговорила с ним один на один, сообщает РБК со ссылкой на русскую службу Би-би-си.

Как рассказала мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова, Собчак занята работой над фильмом о жизни и работе ее отца, бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Фильм будет посвящен его 80-летию.

Два источника издания, которые согласились говорить только на условиях анонимности, рассказали, что Собчак для фильма снимала беседу с Владимиром Путиным, а после съемок поговорила с президентом наедине.

Реклама

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — рассказал один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си о встрече Собчак и Путина ответил: «Без комментариев». Связаться с самой Собчак изданию также не удалось.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о встрече, но не назвал источники. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

«Да, Вера Кричевская снимает фильм об Анатолии Собчаке. И да, Ксения Собчак брала интервью у Владимира Путина для этого фильма (1 час 15 минут). И нет, эта встреча произошла после того, как АП слила в «Ведомости» информацию о возможном участии Ксении в президентских выборах», — написал Венедиктов.

Венедиктов упоминает публикацию «Ведомостей» от 1 сентября 2017 года, в которой говорилось, что Кремль рассматривает возможности выставить на выборах против Путина женщину в качестве «спарринг-партнера». В материале со ссылкой на источники было названо несколько фамилий, при этом собеседник издания заявил, что идеальной кандидатурой была бы Ксения Собчак. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — написала тогда газета.

В разговоре с корреспондентом РБК Людмила Нарусова отказалась комментировать съемки фильма: «Вопросы к ней [Ксении Собчак]. Я не имею отношения к этому фильму, я только даю архивы».