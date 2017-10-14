Ткачев рассказал о возможных сроках увеличения пошлины на ввоз виноматериалов

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил о троекратном увеличении пошлины на импорт виноматериалов в Россию через 5 лет, передает РИА Новости.

«Мы должным делать такую шкалу, и мы с Минфином это проработали… государство должно дать импульс, сигнал о том, что через пять лет мы утроим пошлину на виноматериалы», — сказал он.

Ткачев подчеркнул, что виноделы должны «идти в сторону питомников, закладки собственного винограда».