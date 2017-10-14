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14.10.2017 14:45
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Глава Росавтодора: 84% федеральных трасс Северо-Запада приведут в нормальное состояние к концу года

До конца 2017 года доля дорог Северо-Западного федерального округа, находящихся в нормативном состоянии, достигнет 84 %. Об этом журналистам заявил сегодня глава Росавтодора Роман Старовойт на открытии трассы «Сортавала», передает корреспондент «Фонтанки».

Он отметил, что общая протяженность федеральных трасс в регионе составляет 1800 км. По данным Росавтодора, в целом по России только 81 % дорог, находящихся в нормативном состоянии.

Напомним, что днем 14 октября в Ленобласти открыли новый участок трассы «Сортавала» – от Сосново до Варшко. В ходе торжественной церемонии чиновники также вновь заговорили о КАД-2.


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