В Петербурге насмерть замёрз мужчина

В Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, который попал в больницу с переохлаждением и сопутствующими патологиями. Как он оказался налегке на улице в Московском районе, выяснит полиция.

По данным «Фонтанки», мужчину лет 45 на вид подобрали за гаражами неподалёку от дома 20 по улице Гастелло. Назвать своё имя и объяснить, почему на нём только ботинки и брюки, он не смог. С тяжёлым переохлаждением, пневмонией и в состоянии шока его увезли в городскую больницу.

Помочь пациенту не смогли, и ночью 13 октября он скончался.