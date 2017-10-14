На открытии «Сортавалы» заговорили о КАД-2

В Петербурге вновь заговорили о второй кольцевой автодороге. Она будет проходить, вероятно, в створе бетонной дороги А-120. Об этом заявили члены правительства России на церемонии открытия очередного участка «Сортавалы» 14 октября, передает корреспондент «Фонтанки».

По словам министра транспорта России Максима Соколова, строительства КАД-2 запланировано на период после 2020 года.

«Идет системная работа по приведению в нормативное состояние и развитию, где это возможно, Южного полукольца, – заявил Максим Соколов журналистам. – Северный участок, бетонку, мы принимаем на федеральный уровень. Пока трафик по КАД не достиг запредельного уровня, необходимо выводить транзит на большое кольцо. Бетонка (А-120) самое очевидное и дешевое решение».

Помощник президента России Игорь Левитин, в свою очередь, отметил количество новых домов вокруг КАД.

«Я сегодня проехал по КАД и увидел, как много вокруг нее строится жилья, – заявил он. – При проектировании дороги мы договаривались, что подключений не будет. Строительство таких микрорайонов требует совместных усилий города и области, чтобы жители этих домов не стояли в пробках».

Напомним, что ранее рассматривались два варианта прокладки КАД-2 – с использованием уже существующей бетонки, А-120, или путем строительства новой трассы.