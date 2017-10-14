В БКЗ состоится мировая премьера мюзикла «Оскар и Розовая Дама»

На сцене БКЗ «Октябрьский» 14 октября состоится мировая премьера мюзикла «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу». Впервые в России главные роли на большой сцене исполнят неслышащие артисты Илья Мельников (Оскар) и Виктория Барышникова (Пегги).

Кто исполнит роль Розовой Дамы, до сих пор держится в секрете, но известно, что это не классическая «бабушка Роза», как было во многих постановках на сценах разных стран мира, а балерина.

Премьеру мюзикла увидит и автор романа Эрик-Эммануэль Шмитт, специально для этого приехавший в Россию. «В России, когда поднимаются на сцену, играют так, как будто театр завтра сгорит, – сказал Шмитт, общаясь с журналистами на пресс-конференции накануне премьеры. – И я так же пишу. Лев Толстой говорил о том, что каждый день надо проживать как последний, а я в «Оскаре» говорю о том, что каждый день надо проживать как первый, впрочем, это одно и то же».

Языком мюзикла создатели «Оскара и Розовой Дамы» решили рассказать историю мальчика, который болен раком, и жить ему осталось 12 дней. Его сиделка – Розовая Дама – предлагает ему проживать каждый день как десятилетие.

В зале сегодня будут и слабослышащие зрители – благодаря языку жестов они смогут следить за сюжетом.

Вообще идея с неслышащими артистами в главных ролях принадлежит продюсеру мюзикла Ирине Афанасьевой. У сына Ирины – расстройство аутистического спектра (РАС), причем довольно тяжелое. И она очень хорошо знает и чувствует, каково это – когда твой ребенок отличается от других: «Когда ты просишь в магазине – пропустите меня, я даже очередь из двоих человек в кассу не смогу выстоять с таким ребенком». Ирина говорит, что еще несколько лет назад не пропускали, теперь пропускают, потому что все больше людей знает, что такое РАС. И поэтому надо рассказывать о разных людях, с разными особенностями, говорить об этом разным языком, не бояться самых сложных тем.