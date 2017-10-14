На Ворошилова разоружили армейский грузовик

Нашпигованный оружием советский грузовик остановили в Невском районе Петербурга вечером 13 октября. Из-за внимательности сотрудников правоохранительных органов часть участников культурно-исторического праздника рискуют остаться безоружными.

Как стало известно «Фонтанке», проезжающий по улице Ворошилова ЗИЛ-131 «с военной выправкой» сотрудники ГИБДД остановили около восьми вечера у дома №17. Осмотр показал, что содержимое автомобиля вполне соответствует его армейской истории.

В кузове нашлись 136 единиц стрелкового оружия, 69 зарядов кустарного производства, 16 из которых с воспламенителем. Ещё 21 кустарный и 64 штатных воспламенителя хранились отдельно. Дополняли ассортимент две сотни патронов – по предварительной информации, холостых.

Перевозил арсенал 34-летний житель Петергофа, а сопровождал – 40-летний режиссер военно-патриотического клуба «Красная звезда». Он-то и объяснил, что в кузове – макеты для военно-исторической реконструкции. Турне по военной истории и свинцовую осень планируют устроить в Невском районе в эти выходные.

Сотрудники правоохранительных органов на слово решили не верить и отправили арсенал на исследование, а грузовик – на спецстоянку.