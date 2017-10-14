Ракета с «Прогрессом» успешно стартовала с космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур прошел успешно, сообщает РБК.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 октября в 14:09 по мск.

Через 8 мин. с момента старта «Прогресс» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Специалисты МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом грузового космического корабля. Корабль доставит к МКС две тонны грузов, в том числе топливо, пищу воду, кислород и оборудование для поддержания станции.