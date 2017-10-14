Мединский о «Матильде»: Кампания вокруг рядового кино
Министр культуры Владимир Мединский считает, что кампания, развернутая вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», оказалась никому не выгодна. Об этом 14 октября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.
По мнению министра, «кампания вокруг рядового кино» оказалась «крайне странной затеей». Мединский заявил, что происходящее вокруг «Матильды» дало повод говорить о расколе общества.
Глава Минкульта также добавил, что не собирается идти на премьерный показ фильма, так как у него нет на это времени.
Справка:
Фильм о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выходит на экраны вопреки возражениям депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что картина оскорбляет чувства верующих.
От показа оскорбительного фильма требовала отказаться и организация «Христианское государство», которая рассылала в кинотеатры письма с угрозами. Её лидеру уже предъявлено обвинение по уголовному делу о давлении на кинотеатры.
Кроме того, в конце августа и в сентябре произошла серия поджогов. Сначала бутылка с зажигательной смесью полетела в окно студии «Лендок» в Петербурге, потом загорелся киноклуб в Ярославле, грузовик с газовыми баллонами въехал в здание кинотеатра в Екатеринбурге, а 11 сентября горели машины возле бизнес-центра, где работает адвокат режиссера «Матильды» Алексея Учителя.