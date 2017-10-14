Мединский о «Матильде»: Кампания вокруг рядового кино

Министр культуры Владимир Мединский считает, что кампания, развернутая вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», оказалась никому не выгодна. Об этом 14 октября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

По мнению министра, «кампания вокруг рядового кино» оказалась «крайне странной затеей». Мединский заявил, что происходящее вокруг «Матильды» дало повод говорить о расколе общества.

Глава Минкульта также добавил, что не собирается идти на премьерный показ фильма, так как у него нет на это времени.