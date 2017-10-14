В Ленобласти открыли новый участок трассы «Сортавала» - до Варшко

В Ленинградской области открыто движение по новому участку федеральной автомобильной трассы А-121 («Сортавала»). Теперь автомобилисты могут проехать от Сосново до Варшко. На дороге 4 полосы движения, 13 искусственных сооружений, расчетная скорость 120 км/ч.

Как передает корреспондент «Фонтанки», церемония открытия участка «Сортавалы» с 57 по 72-й километр прошла 14 октября.

Подрядчиком работ стоимостью 11,9 млрд выступает АО «ВАД». Реконструкция участка трассы изначально разделена на три этапа – возведение новой дороги, реконструкция старой и включение автоматической системы управления дорожным движением. Согласно государственному контракту, объект должны были сдать только в феврале 2019 года. Однако работы ведутся с большим опережением графика.

Напомним, что первый участок обновленной федеральной трассы А-121 («Сортавала»), ведущей из Петербурга через Ленобласть в Карелию, открыли в мае 2010 года. Далее поэтапно с разницей в год сдавались отрезки дороги (Скотное – развязка на Агалатово, Агалатово – Керро, Керро – Магистральная), вплоть до поселка Сосново (открыт в сентябре 2015 года).

В конце августа 2017 года был дан старт реконструкции последнего участка «Сортавалы», пролегающего по Ленинградской области. Подрядчику, АО «ВАД», предстоит реконструировать 23-километровый участок с 132 по 154-й километры. Эта дорога – довольно известна, в нее, в частности, входит грунтовый участок длиной в пять километров (148-153-й километры).