В Купчино двое изнасиловали и дважды ограбили девушку

Двое мужчин подкараулили молодую петербурженку ночью во дворах Фрунзенского района города. Отбиться от вооружённых насильников девушке не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 21-летняя жительница Купчино не смогла разойтись с преступниками на тропинке у дома 35/1 по Будапештской улице ночью 13 октября. Позже она рассказала сотрудникам полиции, что нападавших было двое, и поначалу им приглянулось содержимое её кошелька, в котором оказалось десять тысяч рублей. Забрали они также и всю технику: два мобильных телефона, зарядное устройство и даже наушники.

После этого, по словам потерпевшей, мужчины надругались над ней, подавив сопротивление с помощью ножа. Им же они пригрозили, когда потребовали прогуляться с ними до ближайшего банкомата и заставили девушку снять с банковской карты ещё 24 тысячи рублей. Напоследок преступники сняли с неё серьги, кольцо и крестик на цепочке.

По словам девушки, оба её обидчика были не старше тридцати, темноглазые, черноволосые и бородатые. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.