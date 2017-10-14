Продуктовый магазин в Песочном эвакуировали из-за взрывоопасного покупателя

Посетителей и сотрудников магазина в Курортном районе Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва вечером 13 октября. Причиной экстренных мер стал покупатель с таинственной коробкой.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл накануне на Ленинградской улице, 62, в поселке Песочный. В половине седьмого вечера в небольшой продуктовый магазин, который находится на первом этаже пятиэтажки, зашёл покупатель. Предлагаемый ассортимент, по всей видимости, интереса для него не представлял, и он сразу направился к кассе. Возле неё мужчина водрузил коробку размером 20 на 30 см и заявил, что внутри – бомба.

Судя по всему, не заинтересовала его и дневная выручка магазина, поскольку после этого он оставил коробку и удрал. Вслед за ним помещение покинули ещё тридцать человек, никто из которых не рискнул проверять содержимое.

Заглянули в коробку уже сотрудники правоохранительных органов: бомбы внутри не оказалось.