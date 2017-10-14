Мединский заявил, что пойдет на балет Серебренникова

Глава Минкульта Владимир Мединский собирается посетить премьеру балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Об этом он заявил журналистам 14 октября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Комментируя возможность посещения балета, министр заявил: «схожу, посмотрю».

По словам Мединского, премьера в Большом театре должна пройти в декабре 2017 года. Первые показы намечены на 9 и 10 декабря. По данным СМИ, билеты могут начать продавать за месяц.