Из гимназии на Крыленко после звонка о бомбе эвакуировали больше 700 учеников

Почти восемьсот учеников и педагогов гимназии Невского района Петербурга вместо первых уроков отправились на вынужденную прогулку из-за сообщения о бомбе. Взрывное устройство так и не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», 13 октября учебный процесс в гимназии №343 на улице Крыленко сорвал телефонный звонок в службу «112», поступивший за десять минут до девяти утра. Из «заминированного» анонимом здания в экстренном порядке вывели 760 человек и обследовали все помещения. Ничего взрывоопасного в гимназии не оказалось.

По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов установили, что «минировали» с мобильного телефона и выяснили. Что номер зарегистрирован на 33-летнего гражданина.

Напомним, 12 октября без первых уроков по той же причине остались учащиеся гимназии №272 на 8-й Красноармейской улице и расположенной рядом 624-ой школы. При этом о якобы заложенном взрывном устройстве предупредили непосредственно директора учебного заведения.