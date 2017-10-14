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14.10.2017 12:07

Роскомндазор потребовал удалить информацию о зацеперах и руферах из соцсетей

Социальные сети начали ограничивать доступ к страницам с информацией о зацеперах и руферах. Это делается по решению судов и требованию Роскомнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства 14 октября.

В данный момент работа по блокировке ведется в «ВКонтакте» и на YouTube. Удалены 187 страниц о зацепинге и руфинге, еще 91 страница окажется недоступна в ближайшее время.

В ведомстве отмечают, что содержание заблокированных страниц «может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни».


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