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14.10.2017 12:24

Россия присоединится к обмену налоговыми данными стран в 2018 году

Россия планирует присоединится к системе BEPS (Base erosion and profit shifting) — плану действий стран из G20 по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода прибыли из налогооблажения. Об журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов по итогам встреч G20, МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает РБК.

«Мы присоединяемся (к BEPS) в следующем году, тоже считаем, что получим от этого дополнительную информацию и справедливость в уплате налогов» — заявил министр.

Сиуланов подчеркнул, что уже есть итоги начала реализации инициативы BEPS. «Сегодня много говорилось о правильности принятого плана BEPS. Есть плоды этого плана: после того, как начал осуществляется автоматический обмен информацией $75 млрд долларов поступило дополнительно в бюджеты всех уровней всех государств», — сообщил министр.

В начале июня Россия подписала многостороннюю конвенцию против ухода от уплаты налогов BEPS. Соглашение уже поддерживают 67 стран. При этом в прошлом году «Большая двадцатка» пригрозила к июлю 2017 года подготовить черный список юрисдикций, которые не обмениваются налоговой информацией. В отношении таких стран пообещали применять «защитные меры».


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