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14.10.2017 11:47

Шарапова впервые после дисквалификации прошла в финал турнира WTA

Теннисистка Мария Шарапова впервые после 2,5 годичной дисквалификации смогла пройти в финал турнира WTA. Это произошло в Тянцзине.

В полуфинале россиянка обыграла спортсменку из Китая Пэн Шуай. Встреча продлилась 1 час 18 минут и была выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. В финале Шарапова встретиться с теннисисткой из Белоруссии Ариной Соболенко.

Напомним, что Мария Шарапова вернулась на корт после дисквалификации за употребление мельдония. В последний раз спортсменка выходила в финал турнира WTA в мае 2015 года в Риме. Тогда она одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро.


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Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
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Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
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В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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