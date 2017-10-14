Шарапова впервые после дисквалификации прошла в финал турнира WTA

Теннисистка Мария Шарапова впервые после 2,5 годичной дисквалификации смогла пройти в финал турнира WTA. Это произошло в Тянцзине.

В полуфинале россиянка обыграла спортсменку из Китая Пэн Шуай. Встреча продлилась 1 час 18 минут и была выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. В финале Шарапова встретиться с теннисисткой из Белоруссии Ариной Соболенко.

Напомним, что Мария Шарапова вернулась на корт после дисквалификации за употребление мельдония. В последний раз спортсменка выходила в финал турнира WTA в мае 2015 года в Риме. Тогда она одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро.