Лже-минёр выгнал из офисов Райффайзенбанка больше 250 петербуржцев

После предупреждения анонимного «минёра» о бомбе в Райффайзенбанке, в Петербурге пришлось эвакуировать больше 250 сотрудников и посетителей. Об этом стало известно 14 октября.

По данным «Фонтанки», в общей сложности после сообщения об угрозе взрыва 13 октября на выход экстренно попросили 264 человека. Эвакуации предшествовал звонок, который приняли в колл-центре Райффайзенбанка около трёх часов дня. Напомним, мужчина, который «предупредил» о заложенной бомбе, не стал уточнять, в каком именно отделении её искать.

Угроза парализовала работу всех офисов по России. Вынужденно прекратили работу и 18 петербургских отделений, откуда вывели 264 человека. Каждый адрес проверили сотрудники экстренных служб, но бомбу не нашли. Сотрудники Райффайзенбанка смогли вернуться к работе только через два часа.