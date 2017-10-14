У Витебского вокзала сносят торговый павильон и кафе. Об этом стало известно 14 октября.

Как сообщили «Фонтанке» в Центре повышения эффективности использования государственного имущества, договор города с арендаторами – ООО «Торгово-промышленная фирма «Энит» и ООО «Северо-западная продовольственная компания» истек ещё в 2010 году. Однако павильон с признаками капитального строения и кафе продолжили стоять на пересечении Введенского канала и Загородного проспекта.

Владельцы добровольно освобождать участок площадью 531 кв.м не стали и после получения уведомления от комитета по контролю за использованием имущества, поэтому их было решено демонтировать силами Центра.