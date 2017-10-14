Вандалы разгромили могилы на Красненьком кладбище

Полиция ищет хулиганов, устроивших погром на кладбище в Кировском районе Петербурга. Осквернителям могил грозит уголовная ответственность.

Как стало известно «Фонтанке», около половине первого дня 13 октября 58-летний сотрудник Красненького кладбища во время обхода обнаружил беспорядок на вверенной территории. Он же вызвал на место полицию. Когда бесчинствовали вандалы и сколько их было, пока не известно. По предварительной информации, они испортили десять надгробных плит с 1995 по 2009 годы.

Исторической ценности они не представляют, но разгромленные могилы легли в основу уголовного дела о надругательстве над местами захоронения умерших. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что все необходимые меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления приняты.