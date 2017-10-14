В Ленобласти хотят видеть родителей девочки, пообещавшей россиянам гореть в аду

Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит экстренную проверку из-за поступившего им звонка. Петербуржец сообщил, что в деревне Малое Карлино живет семья мигрантов, а их дочь готовиться стать шахидкой.

По информации «Фонтанки», в обеденное время, 13 октября в полицию Ломоносовского района позвонил петербуржец и сообщил, что в садоводстве возле деревни Малое Карлино живет многодетная семья, приехавшая из Узбекистана. В этой семье растет восьмилетняя девочка, которая недавно, играя на детской площадке, похвасталась другим, что готовиться стать шахидкой. Также инициатор добавил, что ребенок объяснил: «меня так учит отец, а скоро все вы будете гореть в аду».

По данным «Фонтанки», эту информацию уже отрабатывают в региональном УФСБ и Центре «Э».

О том, какие меры были приняты, кто сдал этот дом семье из Узбекистана и почему они на днях они срочно уехали из Ломоносовского района, читайте на 47news.