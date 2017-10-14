Правительство одобрило конвенцию ЕС по борьбе с подделкой лекарств

Правительство одобрило Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, угрожающей здоровью населения. Об этом 14 октября сообщает РБК.

Документ был подписан Москвой в 2011 году. Конвенцию уже поддерживают Испания, Венгрия, Молдавия, Гвинея, Армения, Албания, Бельгия, Франция, Буркина-Фасо, Турция и Украина.

Конвенция предусматривает уголовную ответственность не только за подделку лекарств, но и за производство, хранение и предложения по реализации такой медпродукции. В том числе предусматривается наказание за подделку документов и упаковок.

Кроме того, документ защищает права потерпевших и способствует развитию сотрудничества в борьбе с фальсификацией на территории России и на международном уровне.