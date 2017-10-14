В России начали действовать новые правила для кандидатов в водители

Верификация документов, «неуд» при падении с мотоцикла и нарушении границ площадок – в России с 14 октября вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В частности, кандидатам в водители, получавшим свидетельство об обучении в автошколе и медсправки в других регионах, придется проходить верификацию документов. Для будущих мотоциклистов введено новое упражнение при сдаче экзамена в ГИБДД.

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Напомним, что с 14 октября заменить утраченные права можно в МФЦ.