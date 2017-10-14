Смольный рассказал, сколько может стоить поездка на аэроэкспрессе

Власти Петербурга рассчитали тарифы на проезд на скоростной электричке «Аэроэкспресс», которая свяжет Пулково и Витебский вокзал. Пока – приблизительно.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Игоря Албина по итогам заседания межведомственной комиссии по отбору концепций проектов, которые могут быть реализованы по схеме государственно-частного партнерства.

По словам главы комитета по финансам Алексея Корабельникова, сейчас запланирован низкий тариф на уровне 250 рублей за поездку и высокий – на уровне 350 рублей. Однако реальный размер платы за проезд ещё не определили. Для этого, как отметил Корабельников, необходимо проанализировать пассажиропоток. Ранее чиновники заявляли, что в год он может составить до 8 млн человек.

Председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что соглашение с инвестором планируют заключить на 30 лет, из которых 4 года займёт строительство, а 26 лет – эксплуатация. Исходя из возможной стоимости услуги, затраты на реализацию «Аэроэкспресса», по приблизительной оценке, составят 15,6 млрд рублей.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, в свою очередь, предложил добавить также расходы на строительство развязки у аэропорта. По его словам, на это уйдёт ещё 1,2 млрд рублей.

Напомним, создать аэроэкспресс планируют уже 10 лет. Проект был представлен ещё в 2012 году, но тогда предполагалось соединить Пулково с Балтийским вокзалом. Маршрут изменили в феврале этого года. До конца октября Смольный обещал объявить конкурс на строительство линии.