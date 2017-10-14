В Смоленской области эвакуировали пациентов психоневрологического интерната

Пожар, произошедший ранним утром 14 октября в Смоленской области, привел к эвакуации пациентов психоневрологического интерната.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, информация о ЧП в деревне Мощинки поступила в 05:34. Прибыв на место, сотрудники ведомства обнаружили горящую комнату на втором этаже одного из домов по Лесной улице. В здании находится психоневрологический интернат.

По данным РИА Новости, пожарные эвакуировали из горящего здания более 300 человек. С огнем справились быстро – после проветривания пациенты вернулись в здание.