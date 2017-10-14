На украинско-венгерской границе нашли 150 «частных» километров

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что 150-километровый участок украинско-венгерской границы фактически является частным, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он указал, что эта территория поделена на земельные участки, которыми поселковые советы наделяли местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, там была выстроена коммуникация, отметил Матиос.

Главный военный прокурор Украины добавил, что собирается доложить о сложившейся ситуации генеральному прокурору страны Юрию Луценко. «Так не может продолжаться», — резюмировал он.

Вечером 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который был одет в футболку «Крым – это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».